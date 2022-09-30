Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

30.09.2022 16:54
Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batıköy Mahallesi karşısında denizde tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen M.A.G, F.K. ve M.U. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası'nda geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladı Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunu öldüren sanığın davası başladı
Kaynak: AA

Yunanistan, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putn, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:29:36. #1.11#
SON DAKİKA: Didim açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement