Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yunanistan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Didim'de 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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