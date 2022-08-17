Didim'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Didim'de trafik kazası: 2 yaralı

17.08.2022 14:07
Didim'de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Didim- Akbük yolu üzerinde Sultankent Sitesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobilden bir tanesi takla atarak yol kenarına savrulurken, diğer ikisi ise refüje çıktı. Kazada 2 kişi otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilin çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Akbük, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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