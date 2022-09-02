Didim'deki koyda iki kişi ölü olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'deki koyda iki kişi ölü olarak bulundu

02.09.2022 15:46

Aydın'ın Didim ilçesinde bağlı Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevki koyundaki makilik alanda iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen iki kişinin cansız bedenleri bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bağlı Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevki koyundaki makilik alanda iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen iki kişinin cansız bedenleri bulundu. İki cansız bedende de tek kurşun olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde evinden 09 D 4402 plakalı aracıyla ayrılan emekli astsubay Hasan Tan, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Söke Huzurevi çalıştığı öğrenilen Hamide Saraç ile buluştu. İkili saha sonra arabayla gittikleri Mercimek Koyu'ndaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada ilk belirlemelere göre Hamide Saraç silahla Hasan Tan'a ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Hasan Tan'ın oğlu, babasının ve kadının cansız bedenleri ile karşılaştı"

Öğle saatlerine kadar Hasan Tan'a ulaşamayan oğlu Mehmet Tan, araçta bulunan takip sistemi ile babasına ulaşmaya çalıştı. Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'na gelen Tan, aracın etrafında babasını bulamayınca çevreye bakmaya başladı. Tan, babası ve gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Hamide Saraç'ın cansız bedenleriyle karşılaşarak hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölge güvenlik şeridi ile koruma altına alınırken, 112 Acil sağlık ekipleri iki kişinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Tan ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 3 çocuk annesi Hamide Saraç'ın cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu Didim'de 27. Barış Şenlikleri'ne Binlerce Vatandaş Katıldı Didim'de 27. Barış Şenlikleri'ne Binlerce Vatandaş Katıldı
Kaynak: İHA

Hasan Tan, Hisarcık, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'deki koyda iki kişi ölü olarak bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:42:08. #1.13#
SON DAKİKA: Didim'deki koyda iki kişi ölü olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement