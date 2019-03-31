Aydın'ın Didim İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ahmet Deniz...
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde belediye başkanlığına CHP adayı Ahmet Deniz Atabay seçildi.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde belediye başkanlığına CHP
adayı Ahmet Deniz Atabay
seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Deniz Atabay 25 bin 200, AK Parti
adayı Mümün Kamacı 19 bin 13 oy aldı.
Atabay'ın öz geçmişi
Atabay, 1959 yılında İstanbul
'da doğdu. İstanbul Kadıköy
'de lise eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi
Fransızca Bölümü bitiren Atabay, 4 dönem Didim Turizm Derneği Başkanlığı yaptı.
2014 yerel seçimlerinde Didim Belediye Başkanı seçilen Atabay, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.
Atabay, evli ve 3 çocuk babası.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama