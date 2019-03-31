Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Didim İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ahmet Deniz...

Aydın'ın Didim İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ahmet Deniz...

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye başkanlığına CHP adayı Ahmet Deniz Atabay seçildi.

Aydın'ın Didim İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ahmet Deniz..., System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde belediye başkanlığına CHP adayı Ahmet Deniz Atabay seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Deniz Atabay 25 bin 200, AK Parti adayı Mümün Kamacı 19 bin 13 oy aldı.

Atabay'ın öz geçmişi

Atabay, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Kadıköy'de lise eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü bitiren Atabay, 4 dönem Didim Turizm Derneği Başkanlığı yaptı.

2014 yerel seçimlerinde Didim Belediye Başkanı seçilen Atabay, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

Atabay, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Didim, Güncel
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