Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı - Son Dakika
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Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı

01.08.2022 09:55
Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü M.Hacıfettahoğlu, evinin yakınında sabah mesaisine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü M.Hacıfettahoğlu, evinin yakınında sabah mesaisine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Maskeli saldırgan tarafından Hacıfettahoğlu'na 5 el ateş edildiği, ayağından yaralanan müdürün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü M. Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından 5 el ateş edilmesi sonucu yaralandı. Sabah 08.15 sıralarında meydana gelen olay sonrası kar maskeli saldırgan olay yerinde koşarak kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda Hacıfettahoğlu'na 3 mermi isabet ettiği öğrenildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Zabıta, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı - Son Dakika
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