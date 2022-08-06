Aydın'da denize giren kadın boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da denize giren kadın boğuldu

06.08.2022 17:59
Aydın'da denize giren kadın boğuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren 46 yaşındaki kadın, boğuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren 46 yaşındaki kadın, boğuldu.

Altınkum Mahallesi'ndeki Konya Kültür Sahil Sitesi sahilinden denize giren 46 yaşındaki Perihan Aladağ, çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

Kadının karaya çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Aladağ, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

Aladağ'ın, tatil için ilçeye geldiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Denizde boğulan kadın kurtarılamadı Denizde boğulan kadın kurtarılamadı Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermedi Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermedi
Kaynak: AA

Altınkum, Konya, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da denize giren kadın boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:59:32. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da denize giren kadın boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement