Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı

01.08.2022 11:35

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu tedavi altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'deki evinden sabah saatlerinde işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na, maskeli kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralanan Hacıfettahoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hacıfettahoğlu, yaklaşık 2 yıl önce pazar yerinde bir seyyar satıcı tarafından bıçakla yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

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