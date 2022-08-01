Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2) - Son Dakika
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Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2)

01.08.2022 23:02

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu tedavi altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'deki evinden sabah saatlerinde işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na, maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralanan Hacıfettahoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Didim Devlet Hastanesine ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hacıfettahoğlu, yaklaşık 2 yıl önce de pazar yerinde bir seyyar satıcı tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Hacıfettahoğlu'nu hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgedeki kamera kayıtlarında bir kişinin şapkalı, maskeli, gözlüklü ve üzerinde de bir mont olduğu görülüyor. Emniyet güçleri de bununla ilgili çalışma yapıyor. En kısa sürede failleri bulacaktır. Arkadaşımızın sağlık durumu şu an için iyi. Ancak her iki ayağında kurşuna bağlı kırıklar var." dedi.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuğuyla birlikte evden çıkan Hacıfettahoğlu'nun, çocuğunu araca bindirdikten sonra elindeki çöpleri atmak için çöp kutusunun yanına gitmesi, onu takip eden şüphelinin Hacıfettahoğlu'na tabancayla ateş etmesi yer alıyor.

Görüntülerde şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2) - Son Dakika
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