Aydın'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

17.08.2022 14:52
Aydın'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Cevdet Ertuğrul'un kullandığı 64 ABA 754 plakalı otomobil, Didim- Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve karşı şeride geçti.

Bedir Bakır'ın yönetimindeki 26 PL 562 plakalı otomobil, kaza yapan araca çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Belinda Rose Nichols'un kullandığı otomobil, Bakır'ın aracına çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Nichols ile 64 ABA 754 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Akbük, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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