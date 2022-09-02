YASAK AŞK YAŞADIKLARI İLERİ SÜRÜLEN İKİLİ, ORMANDA TABANCAYLA VURULMUŞ BULUNDU - Son Dakika
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YASAK AŞK YAŞADIKLARI İLERİ SÜRÜLEN İKİLİ, ORMANDA TABANCAYLA VURULMUŞ BULUNDU

02.09.2022 16:15

AYDIN'ın Didim ilçesinde makilik alanda 1'i kadın 2 kişinin cansız bedenleri bulundu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde makilik alanda 1'i kadın 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Polisin yaptığı araştırmada cesetlerin yasak aşk yaşadıkları ileri sürülen Hasan T.(65) ile Hamide S.'ye(49) ait olduğu belirlendi.

Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevkiindeki makilikte, bugün saat 14.00 sıralarında, yerde kanlar içinde 1'i kadın 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde, bulunan cesetlerin Hamide S. ile Hasan T.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri polis ve savcının yaptığı incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

DÜN AKŞAM ORTADAN KAYBOLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Her ikisi de evli olan Hasan T. ile Hamide S.'nin iddiaya göre yasak aşk yaşadığı, dün akşamda buluşarak ortadan kayboldukları öğrenildi. Polisin; Hamide S.'nin, Hasan Tan'ı öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde durduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YASAK AŞK YAŞADIKLARI İLERİ SÜRÜLEN İKİLİ, ORMANDA TABANCAYLA VURULMUŞ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: YASAK AŞK YAŞADIKLARI İLERİ SÜRÜLEN İKİLİ, ORMANDA TABANCAYLA VURULMUŞ BULUNDU - Son Dakika
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