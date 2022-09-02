İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu - Son Dakika
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İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu

02.09.2022 16:04

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda, emekli astsubay Hasan T. ile hemşire Hamide S. tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde yoğunlaşılırken, her iki tarafın da evli olup bir süredir yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Didim'in Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevkiindeki makilikte, saat 14.00 sıralarında, yerde kanlar içinde 1'i kadın 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.

BİRİ HEMŞİRE, BİRİ EMEKLİ ASTSUBAY

Polisin yaptığı kimlik kontrolünde, bulunan cesetlerin Söke'de huzurevinde hemşire olarak görev yapan Hamide S. (49) ile emekli astsubay Hasan T.'ye (65)ait olduğu belirlendi. Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu

KADININ CİNAYET İŞLEYİP İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Her ikisi de evli Hasan T. ile Hamide S.'nin bir süredir yasak aşk yaşadıkları öne sürülürken, dün akşam da buluşarak ortadan kayboldukları öğrenildi. Polis, Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu - Son Dakika

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