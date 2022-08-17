Olay, Altınkum Mahallesi Şeker Tur Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Önder Özgür (70) serinlemek denize girdi. Özgür'ün bir süre sonra çırpındığını fark eden vatandaşlar şahsı kıyıya çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgür'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Özgür hayatını kaybetti. Özgür'ün ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

Kaynak: İHA

Altınkum, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Emekli öğretmen denizde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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