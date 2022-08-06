Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

06.08.2022 20:40
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Y'yi durdurdu.

Ekiplerin şüphelinin evi ve üstünde yaptığı aramada, 10 parça satışa hazır esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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