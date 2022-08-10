Yeni Mahalle 'deki evinden 1 Ağustos'ta işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na, maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş edilmişti. Ayaklarından yaralanan Hacıfettahoğlu, Didim Devlet Hastanesi 'ne kaldırılmış, müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, 3 zanlıdan E.A. ve M.A.S'nin İstanbul 'da olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Zabıta, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'nün silahla yaralanmasının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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