Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alana sevk edilen polis ekipleri, tabancayla kafalarından vuruldukları belirlenen iki kişinin cesetleriyle yakın konumda bir tabanca buldu.

Aydın 'ın Didim ilçesindeki makilik alanda başlarından silahla vurulmuş kadın ve erkeğe ait cesetler ile bir tabanca bulundu.

Kaynak: AA

Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

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