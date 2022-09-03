Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

03.09.2022 22:42
Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesine tatil için gelen emekli öğretmen, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Aydın'ın Didim ilçesine tatil için gelen emekli öğretmen, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Almanya uyruklu Manfred Rıeder'ın kullandığı 09 MA 2292 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi Atanaj Caddesi'nde, 75 yaşındaki Tülay Baştopçu'ya çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Baştopçu'nun tatil için ilçeye geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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