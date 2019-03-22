Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Doğu İlçelerine Zirai Don Uyarısı

Aydın'ın Doğu İlçelerine Zirai Don Uyarısı

1 saat önce

Aydın'da 23 Mart Cumartesi gecesi ile 25 Mart Pazar sabahına kadar zirai don uyarısında bulunularak tarımsal faaliyet göstere çiftçilerin dikkatli olmaları istendi.

Aydın'ın Doğu İlçelerine Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Aydın'da 23 Mart Cumartesi gecesi ile 25 Mart Pazar sabahına kadar zirai don uyarısında bulunularak tarımsal faaliyet göstere çiftçilerin dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "23 Mart Cumartesi gecesinden 25 Mart Pazartesi sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu bölgemizin iç kesimlerinde ( İzmir'in, Aydın'ın, Manisa'nın ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve kuzey kıyı ilçeleri hariç il genelinde) hafif kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilir" denildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'nın En Yüksek Barajından Ekonomiye 1,7 Milyar Liralık Katkı Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Doğu İlçelerine Zirai Don Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]