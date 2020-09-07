Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çerçioğlu, burada yaptığı konuşmada, 7 Eylül'ün Aydınlıların kadınıyla, erkeğiyle destan yazdıkları gün olduğunu kaydetti.

Kurtuluş Savaşı'nda Aydınlıların mücadelesinin her zaman hatırlanacağını vurgulayan Çerçioğlu, "Aydın iki kez işgal edilip düşmanların elinden kurtarılan tek ildir. Aydın kurtuluş gününe kadar işgalin tüm acılarını yaşamıştır. Bizler hürriyetini canı ve kanıyla kazanan efelerin torunlarıyız. Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimize vefa borcumuz var. Bu destanı yazan kahramanlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Çerçioğlu, törende, Van'da hurda topladıkları sırada çöpte gördükleri Türk bayraklarını tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşlere hediyeler verdi.

Zeybek gösterinden sonra protokol üyeleri, 7 Eylül Şehitler Abidesi'ne karanfil bırakıldı.

Germencik ilçesinde de kurtuluş günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik yapıldı.