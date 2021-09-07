Üye Girişi
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

07.09.2021 13:09
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı, System.String[]

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Aydın'ın bağımsızlık tarihi olan 7 Eylül her yıl coşkuyla kutlanırken, bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 3 pare top atışı ile başlayan törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak milli mücadelede vatanlarını korumak için şehit düşen tüm şehitlere saygılarını sundu. Düzenlenen törene vatandaşların katılımının az olması ise dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, törende yaptığı konuşmada Aydınlı efelerin tek yürek olarak tarih yazdıklarına dikkat çekerek, "Milli mücadelemizin başkomutanı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' demiştir. Aydınlılar işte bu inançla 99 yıl önce tam bugün düşmanı bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde topraklarımızdan söküp atmıştır. 7 Eylül bu nedenle Aydın'ın özgürlük ve bağımsızlık günüdür. 'Ya istiklal ya ölüm' diyen atalarımız bugün bize istiklalimizi vermiştir. Efesiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan Aydınlılar, bir büyük destana imza atmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' sözleri bu asil kentin mücadeleci ruhunda vücut bulmuştur. İki defa işgal edilmesine rağmen her defasında düşmanı topraklarından söküp atan tek şehir Aydın'dır. Bizler Aydın sancağını, düşmana ilk dur diyen, düşmana teslim etmeyen Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi hürriyet aşkıyla, canı ve kanını bu topraklar için feda eden efelerin gururlu, başı dik torunlarıyız. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları daima minnetle anıyoruz. Bizler bu şanlı destanın mirasçıları olarak bağımsızlığımızdan hiç bir zaman taviz vermedik, asla da vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Çerçioğlu, konuşmasının ardından bayrak çeken efelere, şehir adına hediyelerini takdim etti. Günün anlam ve önemine uygun düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında başarılı olan öğrencilere de hediyeleri Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Mehteran Bando Takımı tarafından hazırlanan mini konserin ardından halk oyunları gösterisi büyük bir coşkuyla izlenirken, Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri Kent Meydanı'nda bulunan şehitlik anıtlarına karanfil bıraktı. - AYDIN

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

Büyükşehir Belediyesi, Bağımsızlık, Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti 13:05 Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi 12:29 Bursa'lı vatandaş 300 yıllık dede yadigarı çıngıraklarla araba süsledi! Sünnet konvoyunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor 12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
Düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi hastanelik oldu 12:01 Düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi hastanelik oldu Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki 11:23 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi 11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif 10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif

Son Dakika Haberleri
12:19 Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor
12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
12:12 "Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı
11:52 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
11:43 Son Dakika! Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti
11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol         
13:22
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor         
12:19
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi         
11:53
Afgan kadınları Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı         
11:16
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı         
10:09
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 13:27:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement