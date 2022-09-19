Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2022 16:42
Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Aydın'ın Efeler, Germencik, Koçarlı ve Söke ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Aydın'ın Efeler, Germencik, Koçarlı ve Söke ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Efeler ilçesinde valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ile Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği'nin çelenkleri bırakıldı.

Kıbrıs Gazisi Özcan Akar, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Barosu Başkanı Anıl Yetişkin, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Germencik

Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aziz Şahin, konuşmasında, "Bugün şanlı bayrağımız ülkemizin her köşesinde gururla dalgalanıyorsa, İstiklal Marşımız vatan semalarında yükseliyorsa, Türk milleti birlik beraberlik içerisinde daha müreffeh yarınlara koşuyorsa bunu siz kahraman gazilerimize borçluyuz." dedi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Demirtaş ve İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik de katıldı.

Koçarlı

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Kaymakam Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Sami Sarıgül, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Söke

Söke Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Üsteğmen Yunus Kurhan ile Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca tarafından konuşma yapıldı.

Konuşmaların ardından Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir okundu.

Törene, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutan Vekili Kenan Kırbaş, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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