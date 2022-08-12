Aydın'da miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

12.08.2022 00:18
Aydın'da miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Fatih Mahallesi 1130 Sokak'ta akrabalar arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. (34), F.B. (24), N.S. (57), S.S. (26), M.S. (28) ve A.İ.S. (15) bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B. ile M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
Aydın'da miras kavgası kanlı bitti: 7 yaralı Aydın'da miras kavgası kanlı bitti: 7 yaralı Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor
Kaynak: AA

Efeler, Fatih, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:55 Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Sever'den dikkat çeken pozlar
23:18 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor
23:15 İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi
23:10 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan adaylık sözleri: 6'lı masadan çıkması gerektiği kanaatindeyiz
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
21:51 Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:46 Hakkari Yüksekova'da görülen Süper Ay kendine hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 00:18:37. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement