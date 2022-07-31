Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

31.07.2022 14:06
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı hız sebebiyle meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı hız sebebiyle meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın - Muğla Karayolu Adnan Menderes Müzesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 DM 941 plakalı otomobil Çakırbeyli yönünden Aydın Muğla Karayolu'na çıkmak istedi. O esnada araca, Muğla yönünden Aydın istikametine doğru aşırı hızla geldiği iddia edilen M AY 5800 yabancı plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç da yol kenarına savruldu. Kazada 09 DM 941 plakalı otomobil içerisinde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Muğla, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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