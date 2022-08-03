AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

03.08.2022 15:46
AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması olayına karışan ve olaydan 3 saat sonra yakalan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması olayına karışan ve olaydan 3 saat sonra yakalan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle R.Ö. ve M.Ö., alışveriş merkezinin otoparkında bulunan araçlarına binerken E.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. 2 kişiyi yaralayan E.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis bölgede güvenlik çemberi alırken, olay ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden kaçan E.S. için yakalama çalışması başlatıldı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavga olayını gerçekleştiren E.S. ile E.S.'yi araçla bölgeden kaçıran V.Ç.'yi olaydan yaklaşık üç saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, alışveriş, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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