AVM'deki silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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AVM'deki silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı

03.08.2022 22:47
AVM'deki silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması olayına karışan 2 şüpheli polisin yaptığı başarılı operasyon ile olaydan 3 saat sonra kıskıvrak yakalanırken, bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması olayına karışan 2 şüpheli polisin yaptığı başarılı operasyon ile olaydan 3 saat sonra kıskıvrak yakalanırken, bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle R.Ö. ve M.Ö., alışveriş merkezinin otoparkında bulunan araçlarına binerken E.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. 2 kişiyi yaralayan E.S. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis bölgede güvenlik çemberi alırken, olay ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden kaçan E.S. için yakalama çalışması başlatıldı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavga olayını gerçekleştiren E.S. ile E.S.'yi araçla bölgeden kaçıran V.Ç.'yi olaydan yaklaşık üç saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden V.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı Aydın'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi AVM'deki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, alışveriş, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVM'deki silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVM'deki silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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