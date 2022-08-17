Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangın çıkarttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda gerçekleştirilen inşaat çalışması esnasında kullanılan kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların çıkarttığı yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi 1921 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında gerçekleştirilen inşaat çalışması sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar dolayısıyla yangın çıktı. Tutuşan kurumlar bacadan düşerek yangını kalorifer dairesine sıçrattı. Apartmandaki yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın apartmanda kısa süreli panik oluştururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN