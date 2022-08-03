Aydın'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 2 ton plastik boru kül oldu - Son Dakika
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Aydın'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 2 ton plastik boru kül oldu

03.08.2022 19:59
Aydın'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 2 ton plastik boru kül oldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir fabrikaya ait, boş alana istiflenmiş plastik tambur boruları alev alev yanarken, yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir fabrikaya ait, boş alana istiflenmiş plastik tambur boruları alev alev yanarken, yangın, yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. 2 ton plastik tambur borunun yandığı öğrenildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Fabrikanın yakınındaki boş alana istiflenmiş plastik tambur boruları, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Fabrika yetkisi Mehmet Tanrıverdi, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Hurdaya ayrılan plastik parçalar bunlar. 20- 30 milim kalınlığında bir plastik boru. Yer altında kullanılıyor. Çok üzgünüz" dedi. Yangında ilk belirlemelere göre 2 ton plastik tambur borunun yandığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 2 ton plastik boru kül oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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