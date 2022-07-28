Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
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Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı

28.07.2022 17:31
Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin kendisine zorla uyuşturucu içirildiği yönündeki ifadesinin ardından yapılan çalışmada bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin kendisine zorla uyuşturucu içirildiği yönündeki ifadesinin ardından yapılan çalışmada bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadeler ışığında şahıs zorla uyuşturucu içirildiği yönünde ifade verdi. Alınan ifade çerçevesinde çalışma başlatan narkotik ekipleri K.İ.Ç. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonrasında şüpheli K.İ.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Narkotik, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
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