Zehirlenen köpek, sokak ortasında can çekişerek telef oldu - Son Dakika
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Zehirlenen köpek, sokak ortasında can çekişerek telef oldu

13.08.2022 10:34
Zehirlenen köpek, sokak ortasında can çekişerek telef oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Sokak ortasında can çekişen köpeğin görüntüleri ise kan dondurdu.

Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1782 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki bir sokak köpeği zehirlenmiş halde bulundu. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce zehirlendiği düşünülen köpek yol ortasında can çekişirken, ortaya çıkan görüntüler ise adeta kan dondurdu. Sokak ortasında can çekişen köpeğin kurtarılması için vatandaşlar durumu hemen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen barınak ekipleri, köpeğin telef olduğunu belirledi.

Yaşanan duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise köpeğin zehirlendiğini ileri sürerek, "Bu insanlık dışı bir durum" diye duruma tepki gösterdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Kemer, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zehirlenen köpek, sokak ortasında can çekişerek telef oldu - Son Dakika

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