Bölgede çevik kuvvet polisi ekiplerince de önlem alınırken, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, alışveriş, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da alışveriş merkezi otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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