Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

26.08.2022 20:26
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce refüje, sonra kaldırımda bulunan ağacı çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce refüje, sonra kaldırımda bulunan ağacı çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesi Aydın- Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 FS 171 plakalı otomobil sürücüsü M.A., Aydın istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolması ile birlikte refüje çarpan otomobil yol kenarına savrularak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağacı yerinden söken otomobil, yaklaşık 2 metre ağaç ile birlikte sürüklendi. Meydana gelen kazada şoför M.A. ile araç içerisinde yolcu konumunda bulunan İ.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İş çıkışı dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşanırken, kaza esnasında kaldırımda kimsenin olmaması nedeniyle muhtemel bir faciadan dönüldü. Kaza sonrasında trafik ekipleri yolu bir süre tek şeride düşürürken, kaza yerine sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri personelleri yolu temizledi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kaymakam Şahin'den AGC'ye veda ziyareti Kaymakam Şahin'den AGC'ye veda ziyareti Aydın'ın 'minik' bebekleri sağlığına kavuştu Aydın'ın 'minik' bebekleri sağlığına kavuştu
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 20:26:44. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement