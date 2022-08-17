Saksıda Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Saksıda Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

17.08.2022 18:10
Saksıda Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde saksı içerisinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde saksı içerisinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda ise 1 kişi tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Efeler'de 1 kişinin evinde saksı içerisinde yasa dışı yollarla Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. İstihbari çalışmaların ardından şahsın ikametine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda evde 58 adet dişi Hint keneviri bitkisi, 800 gram esrar maddesi, bir miktar metamfetamin maddesi ile extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sokak satıcılarına yönelik operasyon"

Öte yandan narkotik ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ise Ö.Y. isimli şahsın torbacı olarak nitelendirilen sokak satıcısı olduğunu tespit etti. Ekipler, şahsın ikametine operasyon gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin ele geçirirken şahsın başka kişilere de uyuşturucu sattığını tespit etti. Gözaltına alınan Ö.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
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Jes Mücadelesini Kazanan Kadınlardan Efeler Belediye Başkanı Atay'a Ziyaret Jes Mücadelesini Kazanan Kadınlardan Efeler Belediye Başkanı Atay'a Ziyaret Çocukların antik kent yakınındaki oyunu yangınla bitti Çocukların antik kent yakınındaki oyunu yangınla bitti
Kaynak: İHA

Narkotik, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saksıda Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saksıda Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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