Kamyon sürücüsü büyük bir faciayı önledi - Son Dakika
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Kamyon sürücüsü büyük bir faciayı önledi

29.08.2022 12:29

Aydın'ın Efeler ilçesinde freni boşalan hurda yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçların üstüne devrildi, kazada iki kişi yaralanırken, kamyon sürücüsünün yaptığı manevra kazanın büyümesini engelledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde freni boşalan hurda yüklü kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçların üstüne devrildi, kazada iki kişi yaralanırken, kamyon sürücüsünün yaptığı manevra kazanın büyümesini engelledi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kardeşköy Mahallesi Kazak Kahveleri mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KU 918 plakalı hurda yüklü kamyonun sürücüsü Ahmet A. trafik ışıklarına geldiği esnada aracını durdurmak için frene bastı. Kamyonun freninin tutmadığını fark eden Ahmet A. kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu yol kenarındaki toprak alana kırarak kamyonu durdurmak istedi. Yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Funda S. idaresindeki motosiklet ve İdris K. yönetimindeki 09 AN 708 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Ahmet A.'yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İdris K. kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan motosiklet sürücüsü Funda S. ile kamyon sürücüsü Ahmet A. ambulansla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Tragger, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon sürücüsü büyük bir faciayı önledi - Son Dakika

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