Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

31.08.2022 23:24

Aydın'da halk otobüsü ve otomobil çarpıştı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Aydın- İzmir Karayolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında saat 21.00 sıralarında İncirliova İstikametinden kent merkezine gitmekte olan Yaşar Ş. yönetimindeki otomobil, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Halk Otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 3 yaralı

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Ahmet Altıntaş'ın (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Şen ile birlikte otobüsteki 2 yolcu yaralı olarak ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 3 yaralı

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kazada hayatı kaybeden Ahmet Altıntaş'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLAR
500
Aydın'da TIR, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Aydın'da TIR, kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Aydın'da otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
22:41 Sanatçı Musa Eroğlu'nun Hz. Ali hakkında söyledikleri Alevi vatandaşları sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulundular
22:22 Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı
22:19 Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 00:34:37. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement