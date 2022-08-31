Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın- İzmir Karayolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında saat 21.00 sıralarında İncirliova İstikametinden kent merkezine gitmekte olan Yaşar Ş. yönetimindeki otomobil, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Halk Otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Ahmet Altıntaş'ın (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Şen ile birlikte otobüsteki 2 yolcu yaralı olarak ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kazada hayatı kaybeden Ahmet Altıntaş'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.