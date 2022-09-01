OTOMOBİL HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

01.09.2022 11:28

AYDIN'ın Efeler ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova İstikametinden kent merkezine gitmekte olan Yaşar Şen yönetimindeki 09 ACD 123 plakalı otomobil, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 09 DB 713 plakalı Halk Otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Ahmet Altıntaş'ın (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobil sürücüsü Yaşar Şen ile birlikte otobüsteki 2 yolcu yaralı olarak ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar Şen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatı kaybeden Ahmet Altıntaş'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİL HALK OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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