Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

06.08.2022 19:43
Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

M.İ. yönetimindeki 09 ABV 49 plakalı hafif ticari araç, Denizli Bulvarı'nda, kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve araçtaki yolcu Y.T, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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