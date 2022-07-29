Öldü sandılar, yürüyerek geldi - Son Dakika
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Öldü sandılar, yürüyerek geldi

29.07.2022 13:53
Öldü sandılar, yürüyerek geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamadığı için ekiplerin alarma geçtiği yaşlı kadın, polis ekiplerinin kontrol için evine girdiği sırada sokağın başından yürüyerek gelince, komşuları sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamadığı için ekiplerin alarma geçtiği yaşlı kadın, polis ekiplerinin kontrol için evine girdiği sırada sokağın başından yürüyerek gelince, komşuları sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Mesudiye Mahallesi 1633 sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan 75 yaşındaki Aynur İlhan'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının evinin açık olan balkon kapısından içeriye girmek için çalışma başlattı. Polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri balkondan evinin içerisine girdi. Yapılan kontrollerde evin boş olduğu ve yaşlı kadının evde olmadığı anlaşıldı.

Bu sırada birden sokağın başında beliren İlhan'ı gören komşuları sevinç gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadına sarılıp uzun süre gözyaşı döken komşuları, "Biz Aynur teyzeyi çok seviyoruz. O bizim ablamız, annemiz gibi. Her gün gerek balkondan gerekse evlerimize gelip gider sohbet eder yalnız bırakmayız. Bugün kendisine ulaşamadık. Cep telefonunu da evde unutmuş. Aradığımızda telefon sesinin içerden gelmesi ve kapının açılmaması bizi çok korkuttu. Biz de ekiplere haber verdik. Çok şükür bir şey olmaması bizi çok sevindirdi. Allah uzun ömürler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Sokağa girdiğinde evinin önünde gördüğü kalabalığa anlam veremeyen ve panikleyen Aynur İlhan da, "Korona virüs aşısı olmak için sağlık ocağına gitmiştim. Oradan da ihtiyaçlarım için çarşıya çıktım. Zaman çabuk geçmiş anlamadım" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öldü sandılar, yürüyerek geldi - Son Dakika

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