Kılıçdaroğlu'nun Giresun'da Ziyaret Ettiği Eski AKP'li İsmet Aydın: 'Elinde Kuran'la Geziyordu; Allah, Peygamber Diye Etkileniyorduk. Yalanmış Bu....

Kaynak: AA

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da komşusu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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