Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

02.08.2022 11:41
Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuyuya düşen yavru köpeği Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuyuya düşen yavru köpeği Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı.

Olay, Köprülü Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru bir köpeğin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süren olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yavru köpeği kuyudan çıkartan itfaiye ekipleri, yavru köpeği gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için barınağa götürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını dikkatli gözlerle izleyen vatandaşlar da ekiplere duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

YORUMLAR
500
Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi Aydın'da doğalgaz kaçağı paniği Aydın'da doğalgaz kaçağı paniği
Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 11:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyuya düşen yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement