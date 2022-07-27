Kayısı yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Kayısı yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

27.07.2022 10:25
Kayısı yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, kayısı yüklü kamyon devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, kayısı yüklü kamyon devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Aydın- Denizli Karayolu üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.G. idaresindeki 35 ALV 483 plakalı kayısı yüklü kamyon, trafik ışıklarında bekleyen R.Ç. idaresindeki 20 TF 651 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon yolun sol tarafında bulunan minibüs durağına çarparak devrildi. Kamyonun devrilmesi ile birlikte yüklü olan kayısı kasaları yola saçıldı. O esnada durakta bulunan G.K. ile kamyon sürücü B.G. ve otomobil sürücü R.Ç. yaralandı. Devrilen kamyonda sıkışan sürücü B.G. ise Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Denizli, Umurlu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayısı yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayısı yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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