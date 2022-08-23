Ekmek parası kazanmak için geldiği iş yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ekmek parası kazanmak için geldiği iş yerinde hayatını kaybetti

23.08.2022 11:23
Ekmek parası kazanmak için geldiği iş yerinde hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri şoförlerinden Hüseyin Berber (60) sabah saatlerinde durağın yanındaki lokantada çorba içerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri şoförlerinden Hüseyin Berber (60) sabah saatlerinde durağın yanındaki lokantada çorba içerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri son durağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şoförlerinden Hüseyin Berber, sefer sırasının gelmesini beklerken durağın yan tarafında bulunan lokantaya giderek çorba içmeye başladı. Çorbasının yarısına geldiği sırada fenalaşan Berber, ayağa kalkarak 'bana bir şeyler oluyor' dedi. Berber'in rahatsızlandığını fark eden lokanta çalışanları ve şoförler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken, çalışma arkadaşları Berber'e ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Berber'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Berber doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
"Çorbasını yarıya kadar içebildi"
Durak Lokantası işletmecisi Hafize Çeken hayatını kaybeden Berber'in birden fenalaştığını belirterek, "Sabah geldiğinde hiçbir şeyi yoktu. Güle oynaya geldi, bir süre sohbet ettik. Sonra bizden çorba istedi, çorbasını hazırlayıp masasına götürdük. Çorbayı yarıya kadar içtikten sonra 'ben fena oluyorum' diyerek ayağa kalktı. O sırada oğlum yardım etmek için yanına gitti ve kolundan tuttu. Ben de içeriden diğer şoförlere haber verdim onlar da koşup geldiler. O arada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Hep birlikte yere yatırdılar ve kendisine gelmesi için müdahale ettiler. Sağlık ekipleri geldi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sonrasında da acı haberini aldık" dedi.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Berber'in ani ölümü ailesini, yakınlarını ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek parası kazanmak için geldiği iş yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika

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