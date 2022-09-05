Aydın'daki kaza korkuttu - Son Dakika
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Aydın'daki kaza korkuttu

05.09.2022 14:16
Aydın'daki kaza korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yol kenarındaki refüje çarpıp dururken, kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç yol kenarındaki refüje çarpıp dururken, kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AHF 687 plakalı ticari araç sürücüsü B.Y. seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan araç yol kenarındaki refüje çarparak yön değiştirdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kazada herhangi bir sıkışma olmadığını tespit ederken, polis ekipleri gelene kadar ikinci bir kazanın yaşanmaması için trafik akışını düzenlemeye çalıştı. Sürücü B.Y. tedavi kabul etmezken, kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Tragger, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'daki kaza korkuttu - Son Dakika

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