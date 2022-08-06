Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

06.08.2022 19:04
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç içerisinde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABV 49 plakalı ticari araç sürücüsü M.İ. önündeki aracın ani fren yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisindeki şoför ve yolcu konumunda bulunan Y.T. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Tragger, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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