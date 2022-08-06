Cam kapıya çarpan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Cam kapıya çarpan çocuk ağır yaralandı

06.08.2022 13:19
Cam kapıya çarpan çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde oturduğu apartmanın cam giriş kapısına çarpan 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde oturduğu apartmanın cam giriş kapısına çarpan 11 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi 546 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği bir kurstan dönen 11 yaşındaki F.Y. isimli kız çocuğu dengesini kaybederek apartmanın girişinde bulunan cam kapıya çarptı. Camın kırılması sonucu kanlar içerisinde kalan çocuk ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cam kapıya çarpan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cam kapıya çarpan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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