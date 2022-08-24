Sosyal medyada sahte kadın profili açıp, gasp yapan çeteye operasyonda 4 tutuklama - Son Dakika
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Sosyal medyada sahte kadın profili açıp, gasp yapan çeteye operasyonda 4 tutuklama

24.08.2022 18:46

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sosyal medyadan sahte kadın profilleri oluşturup, kandırdıkları kişileri gasbeden suç çetesine yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sosyal medyadan sahte kadın profilleri oluşturup, kandırdıkları kişileri gasbeden suç çetesine yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i kadın 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayetler sonrası bir suç çetesinin sosyal medyadan sahte kadın profilleri oluşturup, kandırdıkları kişileri Orta Mahalle'deki evlere davet edip, gasbettiklerini belirledi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde belirtilen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın 6 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K., E.P., T.T. ve T.U. tutuklanırken, T.A. ve S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada sahte kadın profili açıp, gasp yapan çeteye operasyonda 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada sahte kadın profili açıp, gasp yapan çeteye operasyonda 4 tutuklama - Son Dakika
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