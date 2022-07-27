Tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı

27.07.2022 17:44
Tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Fatih Mahallesi 1112. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile üvey oğlu O.A. (22) arasında iddiaya göre maddi problemler yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ö., üvey oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri O.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, üvey baba M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Fatih, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı - Son Dakika

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