Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor: 1 tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor: 1 tutuklama

19.08.2022 14:29
Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor: 1 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde bir kişinin uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, otogarda gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen H.Ç. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 35 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, Ata Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Aynı saatlerde şüpheli S.M.K.'nın evine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada evin terasında 6 adet Hint keneviri, 30 gram esrar ve iki adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli S.M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor: 1 tutuklama - Son Dakika
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