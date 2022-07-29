Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

29.07.2022 17:10
Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 1 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri Efeler ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Ilıcabaşı Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda E.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde narkotik köpeği gece ile yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 53 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan E.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı
Kaynak: İHA

Narkotik, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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