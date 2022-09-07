Aydın'da uyuşturucu taciri yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde Ş.K. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi sattığı tespit edilen Ş.K.'nın yakalanması için ekipler düğmeye bastı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın ayrıca başka şahıslara da uyuşturucu sattığı tespit edilirken, Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ş.K. nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN