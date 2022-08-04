Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

04.08.2022 17:52
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri Orta Mahalle'de ikamet eden T.G. isimli şahsın birçok kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Harekete geçen narkotik ekipleri belirlenen ikamete operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda ikametin değişik yerlerine saklanmış 7 gram metanfetamin, uyuşturucu tartmak için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan T.G. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.G. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
10 kilometrelik mesafede fiyatı iki katına çıkıyor 10 kilometrelik mesafede fiyatı iki katına çıkıyor Efeler İlçe Müftülüğü'nden 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri Efeler İlçe Müftülüğü'nden 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri
Kaynak: İHA

Narkotik, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement